Dolor en Carlos Paz por la partida de una referente solidaria

Luto
Dolor en Carlos Paz por la partida de una referente solidariaIntegró durante años la cooperadora del Hospital Sayago y dejó una huella profunda en la vida comunitaria
Villa Carlos Paz atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Dora del Valle Carranza, conocida por todos como “Poupee”, ocurrido este sábado 7 de febrero, a los 80 años.
Su partida generó una fuerte conmoción en la ciudad, especialmente en el ámbito de la salud pública y el trabajo comunitario. Durante años formó parte de la cooperadora del Hospital Sayago, donde desarrolló una tarea silenciosa pero constante, siempre ligada al acompañamiento, la ayuda y la vocación de servicio.
Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y agradecimiento. Vecinos, amigos y familiares destacaron su entrega, su calidez humana y su paso por distintas instituciones locales, entre ellas el Club de Leones, donde también dejó una marca profunda.
Sus restos son velados este domingo 8 de febrero, de 14 a 20 horas, en la sala “B”, y luego serán trasladados al Crematorio Parque Catedral. Las muestras de afecto y acompañamiento se multiplicaron hacia sus hijos y su familia, en una despedida cargada de respeto y emoción.
Carlos Paz despide a una mujer que hizo del servicio a los demás una forma de vida y que será recordada por generaciones.