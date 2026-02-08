El 911 Halcón refuerza el control en el Festival de Alta Gracia

Durante las jornadas del Festival de Colectividades de Alta Gracia, el sistema 911 Halcón se encuentra operativo con un despliegue especial orientado a la prevención y el control del evento.

La Central Móvil trabaja con vigilancia aérea, monitoreo permanente y seguimiento de sectores estratégicos, permitiendo coordinar en tiempo real el accionar policial dentro y fuera del predio.

El Camión Halcón está equipado con cámaras de vigilancia, enlace satelital, grupo electrógeno y un dron de última generación, herramientas que facilitan una visualización amplia del movimiento del público y una gestión más eficiente de los recursos de seguridad.

En paralelo, se desarrollan controles preventivos, recorridos y identificación de personas, con el objetivo de garantizar un desarrollo ordenado del festival.