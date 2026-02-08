Fuerte choque en la Ruta 14 de Mayu Sumaj dejó dos motociclistas heridos

Un choque entre un automóvil y una motocicleta dejó dos jóvenes heridos este mediodía en San Antonio de Arredondo, sobre la Ruta 14, a la altura de Mayu Sumaj.

El hecho se registró alrededor de las 13:40, cuando un Volkswagen Surán, conducido por un hombre de 70 años, impactó contra una motocicleta Zanella 110 cc en la que se desplazaban dos jóvenes de 20 y 21 años, por causas que se investigan.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto sufrieron lesiones y fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias, que posteriormente los trasladó al Hospital Sayago para una mejor evaluación médica.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se intentan establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.