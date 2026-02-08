Hallaron una Hilux robada en el estacionamiento del Festival de Colectividades

Una camioneta Toyota Hilux con pedido de secuestro vigente fue detectada en las últimas horas durante un control policial realizado en el estacionamiento asignado al Festival de Colectividades.

Según se informó, mientras se desarrollaban tareas de control en el sector, los efectivos verificaron el dominio del vehículo y constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 17 de marzo de 2025, requerido por la Unidad Judicial N.º 11 de la ciudad de Córdoba.

Tras confirmar la situación, se dio aviso a la autoridad judicial correspondiente y la camioneta fue trasladada al depósito judicial, donde quedó a disposición de la causa para avanzar con las actuaciones.

El procedimiento se enmarcó en los operativos de control desplegados durante el evento, con el objetivo de reforzar la prevención y detectar vehículos con antecedentes.