Joven quedó atrapada en un juego infantil y debieron intervenir los bomberos

El hecho se registró en la plaza San José, en Río Primero. Según se informó, la adolescente había subido a un juego infantil a modo de broma junto a un grupo de amigas, pero al intentar bajar quedó atascada y no logró liberarse sola según ifnromó el medio FM Azul 1071.

Ante la situación y los pedidos de ayuda, se dio aviso a los bomberos voluntarios, que llegaron al lugar con cinco efectivos. Tras algunos minutos de trabajo, lograron liberarla sin que presentara lesiones.

El rescate se desarrolló ante la mirada de varias personas que se encontraban en la plaza y finalizó sin consecuencias, dejando una escena que combinó nervios, risas y sorpresa entre quienes presenciaron el episodio.