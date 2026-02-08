Barrio Hipólito Yrigoyen

Lo vieron armado, escapó por los techos y terminó detenido

Un patrullaje policial detectó a un hombre con un arma. Intentó huir ingresando a una vivienda y fue reducido. Secuestraron droga, dinero y municiones.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 8 de febrero de 2026 · 09:51

Durante un patrullaje realizado esta madrugada en barrio Hipólito Yrigoyen, personal policial advirtió la presencia de un hombre que llevaba un arma. Al intentar identificarlo, el conductor del escape salió corriendo, trepó por los techos e ingresó a una vivienda cercana.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron reducirlo dentro del domicilio. En el lugar se secuestró una réplica de arma de fuego, varios gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y municiones, entre otros elementos.

En medio de la situación, una segunda persona quedó detenida por entorpecer el accionar policial mientras se desarrollaba el operativo.

Galería de fotos

Comentarios