A los tiros: Imputarán al hombre que convirtió Colinas en el «Lejano Oeste»

El hombre que protagonizó una escena del «Lejano Oeste »en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz será imputado por la justicia. Se trata de un vecino de 52 años de edad que desató una balacera durante una disputa familiar, le gatilló a los efectivos policiales que intentaron detenerlo y trató de darse a la fuga como si fuera un forajido.

El hecho ocurrió el sábado pasado en un domicilio ubicado en Cerro Itatí y Yerba Buena, donde se desató una violenta secuencia como salida de una película de acción. Momentos de extrema tensión se vivieron en el lugar, con tiros que volaban por el aire, gritos y una intensa persecución que terminó con la detención del agresor.

Todo comenzó cuando el sujeto se presentó armando en una vivienda y se desató una pelea con los presentes. Al verlo descontrolado, éstos llamaron a la Policía y los uniformados fueron recibidos de la peor forma. El hombre les apuntó y luego intentó accionar el revólver calibre 22 en varias oportunidades, aunque afortunadamente las balas no salieron.

Tras haber intentado escaparse, fue interceptado por los efectivos que forcejearon intensamente para lograr su detención mientras eran amenazados con el arma de fuego. En ese momento, vecinos de la zona comenzaron a lanzar piedras con los móviles y se ordenó el inmediato traslado del agresor, quien recibió asistencia médica en el Hospital Sayago.

El sujeto quedó a disposición del magistrado interviniente y se avanza con su imputación.