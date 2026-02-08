Murió un motociclista tras un choque con un utilitario en Río Cuarto

Un motociclista de 36 años murió anoche luego de un grave choque registrado sobre avenida Costanera, en la ciudad de Río Cuarto. El siniestro ocurrió alrededor de las 22, en el tramo comprendido entre el Puente Islas Malvinas y el Puente Colgante.

Por causas que se intentan establecer, una motocicleta Kawasaki 250 cc. y un utilitario Renault Kangoo impactaron violentamente en ese sector. A raíz del golpe, el conductor de la moto perdió la vida en el lugar.

Tras el hecho, trabajaron en la escena personal del servicio de emergencias, efectivos policiales y autoridades judiciales, que iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente.