Naranjita pedía $50 mil para estacionar y terminó en la comisaría

Dos naranjitas fueron llevados a la comisaría luego de distintos episodios registrados en las últimas horas en los barrios Alto Alberdi y Güemes, en la ciudad de Córdoba. Las situaciones quedaron registradas por las cámaras del sistema de monitoreo 911.

Según se informó, en uno de los casos un hombre habría exigido $50 mil a un automovilista para permitirle estacionar en la vía pública. En el otro procedimiento, otro naranjita fue interceptado cuando tenía en su poder dos destornilladores, además de otros elementos.

Durante los controles, el personal también secuestró chalecos refractarios y distintos objetos utilizados en la actividad. Ambos episodios quedaron documentados por las cámaras de seguridad, lo que permitió la rápida intervención.

Los hombres fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia.