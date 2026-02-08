Recuperaron una camioneta robada y detuvieron a dos personas en Juárez Celman

Un hombre y una mujer fueron detenidos ayer a la madrugada en la localidad de Charras, departamento Juárez Celman, luego de intentar escapar tras un robo cometido en una vivienda del sector.

Durante el operativo, la Policía logró recuperar dinero, herramientas, teléfonos celulares y otros elementos que habían sido sustraídos del domicilio.

En paralelo, se recuperó una camioneta que había sido robada previamente por otro hombre, quien logró escapar durante el procedimiento. De acuerdo a la información oficial, el vehículo ya fue identificado y continúa la investigación para dar con el tercero involucrado.