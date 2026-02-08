Robó una moto, huyó, chocó y murió horas después en Río Cuarto

Un joven de 17 años murió este sábado luego de protagonizar un choque mientras circulaba en una motocicleta robada por calles de Río Cuarto. El adolescente había quedado internado desde la madrugada y falleció horas más tarde a raíz de las graves lesiones sufridas.

Según se informó, el siniestro ocurrió en la intersección de José Biassi y Pasaje Drago, donde la motocicleta KTM Duke en la que se desplazaba impactó contra un Chevrolet Onix, por causas que aún se investigan.

Tras el hecho, el joven fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, donde finalmente se constató su deceso.

Con el avance de las averiguaciones, se estableció que la motocicleta había sido robada horas antes del choque y contaba con pedido de secuestro vigente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 3° Turno, que trabaja para determinar cómo se produjo el episodio.