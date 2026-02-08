Secuestraron una moto conducida por un menor en Cruz del Eje

El joven, de 17 años, circulaba sin casco, sin licencia y sin documentación del rodado
domingo, 8 de febrero de 2026 · 19:05

Una motocicleta fue secuestrada en las últimas horas en la ciudad de Cruz del Eje durante un control preventivo realizado por personal policial.

El episodio ocurrió cuando los efectivos detectaron a un joven de 17 años que circulaba en una Gilera 110 cc sin casco, sin licencia de conducir y sin la documentación correspondiente del vehículo. Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado.

Tras el procedimiento, el menor fue entregado a su madre, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

