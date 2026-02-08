Secuestraron una moto conducida por un menor en Cruz del Eje

Secuestraron una moto conducida por un menor en Cruz del EjeEl joven, de 17 años, circulaba sin casco, sin licencia y sin documentación del rodado
Una motocicleta fue secuestrada en las últimas horas en la ciudad de Cruz del Eje durante un control preventivo realizado por personal policial.
El episodio ocurrió cuando los efectivos detectaron a un joven de 17 años que circulaba en una Gilera 110 cc sin casco, sin licencia de conducir y sin la documentación correspondiente del vehículo. Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado.
Tras el procedimiento, el menor fue entregado a su madre, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.