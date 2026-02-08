Tragedia en una ruta: un hombre murió tras volcar con su utilitario

Córdoba. Un grave accidente de tránsito se produjo durante la tarde de ayer sobre la Ruta A174, a la altura del kilómetro 23. Por causas que aún se investigan, un vehículo utilitario Renault Kangoo terminó volcado sobre la banquina y como consecuencia murió un hombre de 35 años.

El hecho ocurrió en la localidad de Colonia Tirolesa. El rodado quedó detenido fuera de la calzada luego del vuelco, generando un rápido despliegue de asistencia.

Personal de emergencias médicas arribó al lugar minutos después del siniestro. Tras evaluar la situación, los profesionales constataron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades trabajaron en el sector para ordenar el tránsito y avanzar con las actuaciones correspondientes. La investigación buscará determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.