Tragedia: murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Las Arrias

Un hombre de 56 años murió este mediodía luego de ser atacado por un enjambre de abejas en un campo ubicado en cercanías de Las Arrias, en el norte provincial.

Según se informó, el vecino sufrió múltiples picaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde los médicos constataron su fallecimiento. La causa de muerte fue un shock cardiogénico provocado por el ataque.

Tras el hecho, Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para erradicar el enjambre, mientras que personal del Gabinete de Policía Judicial realizó las pericias correspondientes.

La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes tomó conocimiento del caso y dispuso las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.