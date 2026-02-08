Un hombre murió al caer a un canal mientras pescaba en Corral de Bustos

Un hombre de 72 años fue encontrado sin vida en un canal maestro de la zona rural de Corral de Bustos, luego de haber salido ayer a la tarde a pescar y no regresar a su vivienda.

El hallazgo se produjo en las últimas horas, cuando personal médico, bomberos voluntarios y efectivos policiales llegaron al lugar y constataron el fallecimiento. Según se investiga, el hombre habría caído a un canal de unos seis metros de profundidad, por causas que aún se intentan establecer.

De acuerdo a lo informado, al notar que no regresaba, familiares realizaron la denuncia, lo que dio inicio a la búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo.

La Fiscalía de Instrucción de Corral de Bustos tomó conocimiento del hecho y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.