Un turista fue herido con pirotecnia en el Cosquín Cuarteto 2026

Un turista oriundo de La Pampa fue herido en uno de sus ojos durante el show de apertura del festival Cosquín Cuarteto 2026, que comenzó anoche en la plaza Próspero Molina. El hombre tiene 30 años y fue asistido en el lugar por el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y un servicio de emergencias.

Según informaron desde la Departamental Punilla, en momentos en que se desarrollaba la ceremonia de apertura del espectáculo, material pirotécnico impactó en el ojo derecho del visitante.

Se le realizaron primeros auxilios en una carpa sanitaria y luego se dispuso su traslado hacia el Hospital Domingo Funes.

Fue diagnóstico de traumatismo del ojo derecho por los facultativos del nosocomio regional.