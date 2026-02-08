Una motociclista perdió la vida en un accidente fatal en Traslasierra

Una mujer de 35 años perdió la vida en un accidente fatal ocurrido esta madrugada en el Valle de Traslasierra. La víctima se trasladaba a bordo de una moto, perdió el control y cayó a la carpeta asfáltica a la altura del kilómetro 156 de la Ruta 14.

En una primera instancia fue trasladada hasta el hospital de Villa Dolores por un servicio de emergencias, tras haberse constatado que presentaba heridas de extrema gravedad. Minutos después, el personal médico constató su fallecimiento.

Se investiga la dinámica del trágico hecho y se ordenó el secuestro de la moto Honda Wave que conducía.

En la causa, tomó intervención la justicia y se ordenaron una serie de pericias en el lugar.