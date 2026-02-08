Una mujer quedó en grave estado tras un choque con un camión en Bell Ville

Anoche, un grave accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 500, en jurisdicción de la ciudad de Bell Ville. Un automóvil en el que se trasladaba una pareja impactó contra un camión con acoplado, dejando como saldo una mujer internada en estado grave.

Por causas que se intentan establecer, un Renault Mégane en el que viajaban un hombre de 28 años y una mujer de 27 impactó contra un camión Mercedes Benz con acoplado. Tras el hecho, un servicio de emergencias trasladó a ambos heridos a un centro de salud local.

En el nosocomio, los médicos diagnosticaron lesiones leves al conductor del vehículo, mientras que la mujer presentó heridas de gravedad y quedó internada bajo observación.