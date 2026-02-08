Vendía cocaína y marihuana a metros del Encuentro de Colectividades

Tras varias denuncias anónimas, este sábado la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre que vendía drogas en la puerta de una playa de estacionamiento, en inmediaciones del Encuentro de Colectividades, en la ciudad de Alta Gracia.

El operativo se desarrolló sobre avenida San Martín, casi esquina Raúl Alfonsín, donde personal de investigaciones controló a tres hombres mayores de edad, de 18, 31 y 47 años. Durante el procedimiento, a uno de ellos se le secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, una suma de 557.000 pesos y un automóvil que utilizaba para guardar la droga.

Según se informó, el hombre realizaba las ventas directamente en el ingreso a la playa de estacionamiento, utilizando como cobertura el tránsito constante de personas que circulaban por la zona.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de primer turno dispuso el secuestro de los elementos y el traslado del detenido a sede judicial, donde quedó imputado.