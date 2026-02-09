Accidente en el sur de Punilla: moto y auto chocaron en San Antonio

Un choque entre un automóvil y una motocicleta se registró ayer por la mañana sobre la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 7, en jurisdicción de San Antonio.

Según se informó, el impacto fue fronto-lateral y tuvo como protagonistas a un vehículo particular y una moto en la que se trasladaban dos personas. Como consecuencia del choque, ambos ocupantes del rodado menor debieron ser asistidos y trasladados por el servicio de emergencias.

Uno de los heridos presentaba posible fractura de cadera, mientras que el otro sufrió posibles politraumatismos. Ambos fueron derivados para una evaluación médica más profunda.

En el lugar trabajaron equipos del Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur, Policía Caminera y DUAR, mientras se ordenaba la circulación en la zona y se realizaban las tareas correspondientes.