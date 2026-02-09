Bañado del Fuerte: llevaba droga escondida en su moto y quedó detenida

Una mujer de 37 años fue detenida por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el departamento Río Seco, acusada de comercializar sustancias ilícitas en la zona rural de Bañado del Fuerte.

El procedimiento se concretó en la vía pública, sobre un camino rural que conduce al paraje, tras una serie de tareas de investigación desarrolladas por efectivos de la fuerza. Durante el operativo, se le secuestraron varias dosis de cocaína y una motocicleta en la que circulaba.

Según se informó, la detenida residía en cercanías del lugar donde fue aprehendida y utilizaba ese sector para la venta de drogas. Al momento del procedimiento, transportaba una encomienda que había retirado minutos antes en la terminal de ómnibus de Villa María de Río Seco.

La sustancia incautada se encontraba oculta dentro de una luz de emergencia del rodado. Por disposición de la Fiscalía móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con asiento en la ciudad de Deán Funes, se ordenó el traslado de la mujer a sede judicial y la remisión de lo secuestrado, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.