Caen dos sospechosos con notebooks y celulares robados

Una rápida intervención policial permitió detener a dos personas y recuperar elementos robados en pleno barrio Centro de la ciudad de Córdoba. El procedimiento se llevó a cabo este lunes por la mañana, luego de un aviso al 911 que alertó sobre un hecho delictivo ocurrido minutos antes.

Personal policial se dirigió a un edificio de la zona céntrica, donde logró detener a un hombre de 40 años y a una mujer de 28. Durante el operativo, los efectivos secuestraron una importante cantidad de elementos, entre ellos notebooks, teléfonos celulares y otros bienes que estarían vinculados al robo a una concesionaria.

Gracias a la rápida actuación, se logró recuperar parte de los objetos sustraídos. Ambos sospechosos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras se continúa con la investigación para determinar su participación en el hecho.