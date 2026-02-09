Cayó con una camioneta desde un puente y terminó hospitalizado; fue en Calamuchita

Un hombre de 38 años resultó herido luego de caer con una camioneta desde el puente Las Vacas, ubicado sobre la ruta provincial 5, en jurisdicción de Villa del Dique.

Por motivos que aún se investigan, el conductor de un utilitario Fiat Fiorino perdió el control del vehículo y se precipitó desde el puente, sufriendo politraumatismos.

Tras el impacto, servicios de emergencia lo trasladaron primero al dispensario de Villa del Dique, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente, fue derivado a un hospital de Santa Rosa de Calamuchita para una evaluación médica de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron efectivos del DUAR, que intervinieron en las tareas de rescate y asistencia, junto a otros servicios de emergencia.

Las circunstancias que derivaron en el siniestro son materia de investigación.