Cayó un hombre que era buscado por varios robos en Alta Gracia

Un hombre de 30 años fue detenido y se encuentra acusado de haber cometido una serie de robos en viviendas de Alta Gracia. El operativo se concretó en la vía pública y trascendió que los hechos ocurrieron en el barrio Pellegrini.

Los efectivos policiales realizaron un procedimiento en la calle Volta S/N, donde se incautó un bolso que en su interior contenía diversas herramientas de procedencia dudosa.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.