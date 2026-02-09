Operativo policial

Cayó un hombre que era buscado por varios robos en Alta Gracia

Se llevó adelante un procedimiento en la vía público y le secuestraron varias herramientas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 9 de febrero de 2026 · 17:51

Un hombre de 30 años fue detenido y se encuentra acusado de haber cometido una serie de robos en viviendas de Alta Gracia. El operativo se concretó en la vía pública y trascendió que los hechos ocurrieron en el barrio Pellegrini.

Los efectivos policiales realizaron un procedimiento en la calle Volta S/N, donde se incautó un bolso que en su interior contenía diversas herramientas de procedencia dudosa.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Más de
hombre detenido Robos Alta Gracia operativo policial

Comentarios