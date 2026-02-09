Cayó un hombre que era buscado por varios robos en Alta Gracia

Operativo policial
Cayó un hombre que era buscado por varios robos en Alta GraciaSe llevó adelante un procedimiento en la vía público y le secuestraron varias herramientas.
Un hombre de 30 años fue detenido y se encuentra acusado de haber cometido una serie de robos en viviendas de Alta Gracia. El operativo se concretó en la vía pública y trascendió que los hechos ocurrieron en el barrio Pellegrini.
Los efectivos policiales realizaron un procedimiento en la calle Volta S/N, donde se incautó un bolso que en su interior contenía diversas herramientas de procedencia dudosa.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.