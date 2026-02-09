Detuvieron a dos menores y secuestraron una réplica de arma
Dos menores de edad fueron aprehendidos durante la noche del domingo en barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, en el marco de un control preventivo coordinado a partir del monitoreo de cámaras de seguridad.
El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Enrique Santos Discépolo y Charcas, donde personal policial logró secuestrar una pistola de balines que los jóvenes habían ocultado previamente debajo de una piedra.
Tras el operativo, ambos adolescentes fueron trasladados y quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se continúan las actuaciones correspondientes.