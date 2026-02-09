Detuvieron a una pareja con antecedentes y más de 5.000 dosis de estupefacientes

Una pareja fue detenida en barrio Ampliación Yapeyú, en la ciudad de Córdoba, tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en el que se secuestraron más de 5.500 dosis de estupefacientes. El procedimiento permitió desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba desde una vivienda particular.

La investigación se desarrolló durante 30 días y estuvo a cargo de la FPA, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. El allanamiento se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Lucrecio Vásquez, entre Cochuna y Bernardo Bustamante, donde fueron detenidos una mujer de 31 años y un hombre de 23.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron 5.438 dosis de marihuana, distribuidas en ladrillos, trozos y envoltorios, además de 117 dosis de cocaína. También se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según se informó, la pareja comercializaba estupefacientes desde su vivienda en un amplio margen horario y ambos contaban con antecedentes penales. El punto de venta fue cerrado tras una intensa labor investigativa.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por comercialización de estupefacientes y tenencia con fines de comercialización, mientras que la droga secuestrada fue remitida para su correspondiente resguardo y análisis.