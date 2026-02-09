Dos naranjitas quedaron detenidos tras incidentes con automovilistas

Dos naranjitas, ambos mayores de edad, quedaron detenidos este domingo en distintos procedimientos realizados en Córdoba capital, luego de protagonizar disturbios e incidentes con automovilistas en la vía pública.

El primer episodio se registró durante la tarde en barrio Alta Córdoba, sobre calle Justo José de Urquiza al 1900, donde un cuidacoches fue trasladado tras ser denunciado por gritar e insultar, generando intranquilidad entre vecinos y conductores. En el lugar se secuestró un chaleco refractario.

El segundo procedimiento ocurrió por la mañana en barrio Nueva Córdoba, en la esquina de Balcarce y Rondeau. Allí, otro naranjita fue detenido luego de que un automovilista denunciara que le exigió una suma elevada de dinero y, ante la negativa, lo escupió.

En ambos casos, las actuaciones se realizaron por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, con intervención policial en cada sector.