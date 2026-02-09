Entró a dos departamentos y lo encontraron con una mochila llena de objetos robados

Esta mañana, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre dentro de un edificio ubicado sobre avenida Duarte Quirós al 2200, en barrio Alto Alberdi.

Al llegar al lugar, los efectivos lo encontraron dentro del edificio y, tras controlarlo, constataron que había ingresado a dos departamentos. El hombre, de 35 años, llevaba consigo una importante cantidad de elementos robados, pertenecientes a los propietarios de ambas viviendas.

Entre los objetos recuperados había una notebook, prendas de vestir, herramientas como taladro y destornilladores, además de aros, pulseras, dijes, un reloj y distintos dispositivos electrónicos.

El hombre fue llevado a la comisaría junto con todos los elementos secuestrados y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Desde la Policía se informó que se adjuntaron fotografías y un audio del comisario Darío Chavero, jefe del CAP III.