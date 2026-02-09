Festival del Cuarteto: 20 detenciones y motos secuestradas en Cosquín

Durante el Festival del Cuarteto, realizado este fin de semana en Cosquín, se desplegó un operativo integral de seguridad con participación de fuerzas provinciales, unidades especiales y apoyo federal, con controles en los accesos y en la zona del predio.

Como resultado del dispositivo, se concretaron 20 detenciones por distintos hechos y se labraron actuaciones vinculadas a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, en el marco de tareas preventivas contra la venta y tenencia de drogas.

En paralelo, se realizaron controles de tránsito que derivaron en el secuestro de varias motocicletas por infracciones al Código de Convivencia y por irregularidades legales que dieron origen a causas penales. Los rodados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la jornada, personal de emergencias y del DUAR asistió a un asistente que sufrió una lesión ocular tras ser alcanzado por un residuo pirotécnico durante el espectáculo de fuegos artificiales. La persona recibió atención inmediata en el lugar.

El operativo concluyó con normalidad durante la desconcentración del público. Las personas detenidas y los vehículos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.