Fuerte operativo en San Francisco: 2 detenidos y 15 motos fuera de circulación

Un amplio operativo de seguridad se llevó a cabo ayer en San Francisco y su zona de influencia, en el marco del esquema interjurisdiccional 90/10, con controles reforzados en sectores urbanos y accesos a la ciudad, especialmente en el límite con la provincia de Santa Fe.

Durante el despliegue, un hombre fue detenido por un hurto, con recuperación de los elementos sustraídos, mientras que una mujer fue trasladada por violar una medida cautelar y provocar daños. Además, 15 motocicletas fueron secuestradas por distintas infracciones municipales y provinciales.

El operativo incluyó controles vehiculares y de personas, con 152 personas identificadas, 63 vehículos controlados y 84 motocicletas verificadas. También se realizaron procedimientos vinculados a estupefacientes, cuyos detalles quedaron bajo investigación.

Participaron efectivos de la Policía de Córdoba, el Comando de Acción Preventiva, Infantería, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Brigada de Investigaciones, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Patrulla Rural y áreas municipales como Tránsito y Guardia Urbana, extendiendo los controles hacia el anillo externo de la ciudad.

El despliegue se desarrolló de manera coordinada y simultánea en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y el control territorial en San Francisco y la región.