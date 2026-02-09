Gato atrapado en un pino fue rescatado por el DUAR en Río Cuarto
Un gato que había quedado atrapado en la copa de un pino fue rescatado este lunes en barrio Abilene, en la ciudad de Río Cuarto, gracias a la intervención del personal del DUAR.
El operativo se llevó a cabo luego de un pedido de auxilio, y requirió maniobras especializadas de ascenso. Los efectivos lograron trepar hasta unos 18 metros de altura para alcanzar al animal y ponerlo a resguardo.
El felino fue rescatado en buen estado de salud y devuelto sano y salvo a su dueño, en un procedimiento que no registró inconvenientes.