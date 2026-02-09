Guantes con descarga eléctrica: cómo funcionan, cuánta energía usan y qué riesgos tienen

En los últimos días, la fuerza provincial incorporó guantes tácticos con descarga eléctrica, un equipamiento pensado para intervenciones cuerpo a cuerpo, donde se busca inmovilizar a una persona sin recurrir a armas de fuego ni a impactos a distancia.

Cómo funcionan los guantes

Los guantes cuentan con puntos de contacto conductores en la palma y los dedos, conectados a un microprocesador interno y alimentados por una batería recargable.

La descarga se activa mediante un interruptor ubicado en el dorso del guante y solo se produce cuando hay contacto físico directo, cesando de inmediato al interrumpirse ese contacto.

El diseño incluye zonas aisladas, lo que permite al efectivo manipular radios, armas u otros dispositivos sin activar accidentalmente el sistema.

Cuánta electricidad utilizan

Si bien la Policía de Córdoba no difundió cifras oficiales propias, las especificaciones técnicas de dispositivos comerciales equivalentes, como el modelo CT-G5, permiten dimensionar el alcance real de este tipo de tecnología.

Según datos del fabricante y documentación técnica disponible, estos guantes trabajan con:

Voltaje máximo: entre 324 y 362 voltios, con un límite cercano a 380 V.

Corriente eléctrica: baja, controlada y pulsada.

Duración del pulso: extremadamente corta, del orden de milésimas de segundo.

Especialistas explican que no es el voltaje nominal lo que determina el efecto, sino la combinación entre intensidad, frecuencia y duración del pulso, diseñada para provocar contracción muscular involuntaria, dolor localizado y desorientación momentánea, sin generar daño permanente en condiciones normales de uso.

En qué se diferencian de una pistola Taser

A diferencia de las armas de conducción eléctrica a distancia, estos guantes requieren contacto físico directo.

Mientras una pistola Taser puede generar tensiones muy elevadas para alcanzar a una persona a distancia, los guantes actúan solo en situaciones de proximidad, lo que los ubica como una herramienta intermedia entre la fuerza física directa y otros dispositivos de mayor alcance.

Para qué situaciones están pensados

Este equipamiento está destinado a forcejeos, intentos de agresión directa o resistencia física, donde el uso de bastones, disparos eléctricos a distancia o armas de fuego podría generar mayor riesgo tanto para el personal como para terceros.

No reemplazan otros medios, sino que amplían el abanico de opciones operativas en contextos específicos.

Qué riesgos tienen

Según estándares internacionales, el riesgo es bajo cuando se utilizan correctamente, durante lapsos breves y bajo protocolos estrictos.

Sin embargo, no están exentos de peligros, especialmente en personas con afecciones cardíacas, consumo de sustancias, estados de excitación extrema o uso prolongado e indebido del dispositivo.

Por ese motivo, organismos especializados remarcan que la seguridad no depende solo de la tecnología, sino de la capacitación del personal, la supervisión y el control del uso en cada intervención.