La Justicia les prohibió verse, se juntaron y terminaron detenidos

Durante la madrugada de hoy, personal policial intervino en un procedimiento en Morteros y llevó a la comisaría a una pareja de 25 y 29 años que estaba incumpliendo una medida cautelar de impedimento de contacto ordenada por la Justicia.

Según se informó, ambos fueron detectados juntos pese a que tenían prohibido vincularse, lo que motivó la actuación policial. Tras constatar la situación, fueron trasladados a sede policial.

La pareja quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, que ahora deberá definir los pasos a seguir.