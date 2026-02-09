La Justicia les prohibió verse, se juntaron y terminaron detenidos

Morteros
La Justicia les prohibió verse, se juntaron y terminaron detenidosEl episodio ocurrió esta madrugada en Morteros. La medida había sido dispuesta por la Justicia y seguía vigente.
Durante la madrugada de hoy, personal policial intervino en un procedimiento en Morteros y llevó a la comisaría a una pareja de 25 y 29 años que estaba incumpliendo una medida cautelar de impedimento de contacto ordenada por la Justicia.
Según se informó, ambos fueron detectados juntos pese a que tenían prohibido vincularse, lo que motivó la actuación policial. Tras constatar la situación, fueron trasladados a sede policial.
La pareja quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros, que ahora deberá definir los pasos a seguir.