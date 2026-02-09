La lluvia provocó dos despistes en las rutas 19 y 158

Dos episodios viales se registraron este martes en las rutas 19 y 158, en distintos puntos del este provincial, en un contexto marcado por lluvias y acumulación de agua sobre la calzada.

El primero ocurrió en La Francia, a la altura del kilómetro 172 de la ruta nacional 19, donde un Toyota Corolla blanco perdió el control debido al agua presente en la carpeta asfáltica. En el vehículo viajaban un hombre de 39 años y una joven de 19, quienes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital Dr. Amancio Álvarez para su evaluación.

Más tarde, ya en horas de la tarde, se produjo otro hecho sobre la ruta nacional 158, en Quebracho Herrado, a la altura del kilómetro 16. En este caso, una camioneta Chevrolet Tracker gris terminó en la banquina. El conductor, de 52 años, no sufrió lesiones.

Ambos episodios están vinculados a las condiciones climáticas adversas, que obligaron a extremar las precauciones al volante.