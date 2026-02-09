Le colocarán una prótesis a Nico, el niño que cayó de una camioneta en Carlos Paz

Nicolás Savaniego será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas y le colocarán una prótesis en su pierna izquierda. Se trata del menor de 12 años que se encuentra internado en el Hospital de Niños desde la semana pasada, luego de haber caído de una camioneta en movimiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Los facultativos están monitoreando su evolución y hacen un seguimiento de las lesiones que sufrió en la cabeza.

Hace una semana, Nico y su hermano gemelo eran trasladados por su papá en la caja de una Ford Ranger. En un determinado momento, mientras circulaban por la esquina de las calles La Habana y México, el pequeño salió despedido del rodado y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda. Fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Sayago y debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación hacia la ciudad de Córdoba, donde se lo diagnosticó con traumatismo de cráneo y múltiples fracturas.

La justicia abrió una investigación judicial para determinar cómo se produjo el accidente.