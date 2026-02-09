Llevaba cocaína oculta en una moto y fue detenida en Bañado del Fuerte

Una mujer de 37 años fue detenida este domingo en la zona rural de Bañado del Fuerte, en el departamento Río Seco, cuando circulaba por la vía pública trasladando cocaína oculta en su motocicleta.

El hecho ocurrió durante un control realizado sobre un camino que conduce al paraje, donde efectivos especializados frenaron la marcha del rodado. Al revisar la moto, encontraron varias dosis de cocaína escondidas dentro de una luz de emergencia.

Según se informó, la mujer vivía en las inmediaciones del lugar y ya estaba bajo investigación por venta de drogas en la zona. Momentos antes del procedimiento, había retirado una encomienda en la terminal de Villa María de Río Seco, que luego trasladaba en el vehículo.

Tras el hallazgo, se secuestró la droga y la motocicleta, y la mujer fue trasladada a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Deán Funes.