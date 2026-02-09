Lo acusaron de robar cables y cayó con cuchillos en barrio Müller

Un hombre fue detenido en barrio Müller luego de ser acusado de robar cables del interior de una vivienda. El procedimiento se concretó tras la denuncia de un vecino y el aporte de imágenes de cámaras particulares de seguridad, junto con los domos del sistema de Videovigilancia 911.

A partir de la información recolectada, personal policial logró identificar y aprehender al sospechoso. Durante el operativo, se secuestró una mochila, tres rollos de cables y tres armas blancas que el hombre llevaba en su poder.

El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.