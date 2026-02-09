Los detectaron por cámaras y les secuestraron una réplica de arma

Dos menores de edad fueron aprehendidos durante la noche del domingo en barrio Pueyrredón, tras un control preventivo coordinado a partir del monitoreo de las cámaras de seguridad.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles Enrique Santos Discépolo y Charcas, donde el personal policial identificó a los jóvenes y secuestró una pistola de balines, que habría sido ocultada previamente debajo de una piedra.

Tras el operativo, ambos menores fueron trasladados y quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se dio intervención a los organismos correspondientes.