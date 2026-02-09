Mataron a un hombre de una patada en la cabeza a la salida de un boliche en Mar del Plata

Una nueva fatal golpiza se da a la salida de un boliche en la costa atlántica. Un hombre de 30 años murió producto de una patada en la cabeza. Un joven de 18 años fue detenido por el crimen.

La agresión fue grabada por testigos, quienes registraron el momento en el que una persona que estaba inconsciente en el piso recibe una brutal patada en la cabeza.

El hecho ocurrió en la localidad de Batán, a la salida de un local bailable ubicado entre Colectora y calle 132.

Según precisaron desde Infobae, todo se originó por una pelea entre chicas que comenzó dentro del local y siguió en la calle.

Allí, el novio de la madre de una de las involucradas se metió en el conflicto para defender a la joven cuando un muchacho lo tiró al piso, le pegó una patada y se fue dejándolo inconsciente. Aún en ese estado, el sospechoso regresó con el motivo de propinarle una segunda patada.

La víctima fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en donde permanecía internado, pero en las últimas horas se confirmó su deceso. El hombre fue identificado como Lucas Nahuel Larroque, de 30 años.