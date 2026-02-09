Mordió a un policía tras amenazar con un cuchillo a una mujer en Traslasierra

Un hombre de 30 años fue llevado a la comisaría este fin de semana en Villa Cura Brochero, luego de protagonizar un violento episodio contra una mujer mayor, propietaria de la vivienda que le alquilaba.

Según se informó, el hombre amenazó a la mujer con un cuchillo, lo que motivó la intervención policial. Al llegar al lugar, la situación se tornó aún más agresiva: durante la reducción, cuatro policías resultaron con lesiones, y uno de ellos fue mordido en una pierna.

En el lugar se secuestró un arma blanca y una motocicleta, que quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.