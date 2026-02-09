Morena se recupera tras haberse estrellado contra una reja en Colinas

Morena tiene 14 años y protagonizó un grave accidente en la ciudad de Villa Carlos Paz, luego de haber perdido el control de la bicicleta donde iba junto a su hermana menor y estrellarse contra una reja. La adolescente muestra una evolución favorable, permanece internada en el Hospital de Niños de Córdoba y ayer fue sometida a una intervención quirúrgica.

Si bien permanece internada en terapia intensiva, su padre confirmó que se está recuperando de las heridas sufridas.

El siniestro se produjo el último sábado alrededor de las 20:30 horas en la calle Sierra de la Ventana, ubicada en el barrio Colinas, donde por causas que se intentan establecer, la joven chocó contra el frente de una propiedad y sufrió un traumatismo de cráneo severo. Fue asistida por el servicio de emergencias y trasladada en primera instancia al Hospital Sayago, donde lograron estabilizarla, para luego derivarla al nosocomio ubicado en la ciudad de Córdoba.

Es importante destacar, que Morena iba acompañada de su hermana de 10 años, quien resultó con lesiones de menor consideración.