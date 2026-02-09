Naranjita rayó una camioneta durante Colectividades y quedó detenida

Una mujer de 50 años, que se desempeñaba como naranjita, fue detenida anoche en el marco del Encuentro de Colectividades, tras un conflicto con un vecino por daños a un vehículo.

El episodio se registró alrededor de las 23 horas sobre calle Brasil, donde un hombre de 36 años denunció que su camioneta Volkswagen Amarok, estacionada frente a su domicilio, había sido rayada. Según relató, responsabilizó del daño a la cuidacoches que se encontraba en el sector.

Personal policial se hizo presente en el lugar, identificó a la mujer señalada y procedió a su aprehensión. Posteriormente, fue trasladada a la comisaría local, donde quedó alojada a disposición de la autoridad correspondiente.