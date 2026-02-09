Naranjita rayó una camioneta durante Colectividades y quedó detenida

Incidente durante Colectividades
Naranjita rayó una camioneta durante Colectividades y quedó detenidaEl hecho ocurrió anoche, alrededor de las 23, mientras se desarrollaba el Encuentro de Colectividades. La mujer, de 50 años, quedó alojada en la comisaría local.
Una mujer de 50 años, que se desempeñaba como naranjita, fue detenida anoche en el marco del Encuentro de Colectividades, tras un conflicto con un vecino por daños a un vehículo.
El episodio se registró alrededor de las 23 horas sobre calle Brasil, donde un hombre de 36 años denunció que su camioneta Volkswagen Amarok, estacionada frente a su domicilio, había sido rayada. Según relató, responsabilizó del daño a la cuidacoches que se encontraba en el sector.
Personal policial se hizo presente en el lugar, identificó a la mujer señalada y procedió a su aprehensión. Posteriormente, fue trasladada a la comisaría local, donde quedó alojada a disposición de la autoridad correspondiente.