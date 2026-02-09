Operativos en Carlos Paz, Río Cuarto y el interior dejaron cuatro detenidos

Distintos procedimientos policiales realizados en las últimas horas en el interior de la provincia de Córdoba dejaron cuatro personas detenidas, en operativos desarrollados en Villa Santa Rosa, Río Cuarto, Villa Carlos Paz y una zona rural de Colonia San Bartolomé.

En Villa Santa Rosa, un hombre fue detenido durante un control luego de agredir al personal policial y prender fuego su propia motocicleta con la intención de evitar el secuestro del rodado. El vehículo fue finalmente incautado.

En Río Cuarto, dos personas quedaron detenidas tras ser señaladas por amenazar con un arma de fuego a un hombre y provocar lesiones a su pareja. En ese procedimiento se secuestró el vehículo en el que se desplazaban.

En Villa Carlos Paz, un hombre fue detenido luego de robar pertenencias a una persona. Durante el operativo se recuperó un teléfono celular, dinero en efectivo y otros elementos.

Por último, en una zona rural de Colonia San Bartolomé, fue detenido un hombre que tenía pedido de captura vigente por un hecho de violencia familiar.