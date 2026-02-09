Perdió el control en ruta 5 y chocó contra una barrera de hormigón

Un impactante siniestro se registró la noche del domingo sobre la ruta 5, a la altura del Valle de Anisacate, cuando un Volkswagen Up perdió el control y terminó impactando contra una barrera divisoria de hormigón.

Según se informó, el conductor circulaba acompañado por su hija de siete años cuando, por causas que aún no fueron precisadas, el vehículo se desvió y colisionó contra la estructura central de la ruta.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias, que asistió a ambos ocupantes y constató que no presentaban lesiones, por lo que no fue necesario el traslado a un centro de salud.

Las circunstancias del hecho son materia de análisis.