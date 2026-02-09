Piden datos para dar con una mujer de 37 años en Córdoba

Buscan a Jorgelina del Valle Gallego, una mujer de 37 años que falta de su domicilio en barrio Nuestro Hogar II, en la ciudad de Córdoba. La búsqueda se activó ayer, luego de que se perdiera contacto con ella.

Según la información difundida, Jorgelina mide 1,60 metros, es de contextura robusta, piel trigueña y tiene el cabello largo, castaño, por debajo de los hombros. Presenta un lunar en el pómulo izquierdo y un tatuaje de un delfín en el hombro izquierdo, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Al momento de retirarse de la vivienda vestía musculosa y short. Desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero.

Cualquier dato que pueda aportar a la búsqueda puede comunicarse a la Unidad Judicial 12, al teléfono 351-5642877, o en José Villegas 2100, barrio Patricios, ciudad de Córdoba.