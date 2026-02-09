Violencia en Estancia Vieja

Se peleó con su hermano, sacó un cuchillo y lo apuñaló: ocurrió en Punilla

El agresor fue detenido y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Funes.
Sucesos
lunes, 9 de febrero de 2026 · 10:08

Una violenta discusión entre hermanos terminó con un hombre gravemente herido y otro detenido, en un brutal hecho ocurrido el fin de semana pasado en la localidad de Estancia Vieja. En el caso, tomó intervención la Fiscalía de Primer Turno de Villa Carlos Paz y se busca determinar cómo y por qué se produjo el enfrentamiento.

La riña familiar se desató el domingo pasado en horas de la tarde y a causa del ataque con un cuchillo, un sujeto de 33 años fue trasladado con una herida en el tórax hacia el Hospital Domingo Funes.

Minutos después, en la intersección de las calles Simón Bolívar y Ameghino, se detuvo a su hermano de 39 años y se procedió al secuestro de un arma blanca.

Según pudo conocerse, el herido se encuentra en grave estado aunque no corre peligro su vida.

