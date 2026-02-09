Un incendio afectó dos viviendas en Alberdi, pudo haber sido trágico

Un voraz incendio destruyó una vivienda y afectó otra en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba. El siniestro se produjo el domingo pasado en horas de la noche en Pasaje Hernández y Arturo Orgaz y pudo haber terminado en una tragedia.

Los bomberos voluntarios y el DUAR lograron extinguir el fuego en una casa de cuatro ambientes y un baño.

Las llamas se propagaron a través del cielorraso hacia la vivienda colindante, ocasionando daños en tirantes de madera, membrana, parte del techo y una ahumación generalizada de los ambientes.

Afortunadamente no se registraron heridos, aunque trascendió que el inmueble afectado no contaba con instalación eléctrica ni medidas de seguridad y había gran cantidad de residuos y cartones en su interior.