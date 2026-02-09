Un menor intentó evadir un control y atropelló a una inspectora de tránsito

Villa Carlos Paz. Un menor de 16 años resultó demorado ayer por la tarde luego de intentar escapar de un control municipal y atropellar a una inspectora de tránsito, quien sufrió lesiones en un pie y debió ser trasladada al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 horas, en la zona comprendida entre las calles Nahuel Huapi y Medrano, en Villa Carlos Paz. Según informaron fuentes oficiales, a través de los domos de monitoreo se detectó un grupo de motocicletas descendiendo por el sector del Puente De la Sota. Posteriormente, se observó a varias motos cortando la circulación en calle Lope de Rueda.

Ante esta situación, efectivos policiales intervinieron y lograron dispersar a parte del grupo, mientras que algunos motociclistas se dirigieron hacia la costanera. Inspectores municipales aguardaron en el lugar para iniciar controles, labrar multas y solicitar la documentación correspondiente.

Al advertir la presencia de los inspectores, varios conductores comenzaron a huir realizando maniobras peligrosas. En ese contexto, una inspectora municipal le indicó a un joven de 16 años, domiciliado en barrio Carlos Paz Sierra, que se detuviera a un costado de la calle. Sin embargo, el menor aceleró con la intención de escapar y embistió a la agente, provocándole una lesión en el pie. Como consecuencia del impacto, ambos cayeron al suelo.

El joven fue retenido por el personal municipal hasta la llegada de la Policía. La inspectora herida fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Hospital Gumersindo Sayago para su atención médica. En tanto, el menor fue llevado a dependencias policiales, donde se le practicó un dosaje de sangre.

La Policía procedió al secuestro de la motocicleta involucrada y desde el municipio se labraron las actas correspondientes. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del hecho.