Un motociclista murió tras un choque en la RP 10, en Pampayasta Sud

Un motociclista murió esta mañana luego de un choque ocurrido sobre la ruta provincial 10, a unos tres kilómetros al sur de Pampayasta Sud.

El hecho se registró alrededor de las 6.45, cuando un automóvil Ford Mondeo, conducido por un hombre de 57 años, oriundo de Hernando, impactó contra una motocicleta Mundial 125 cc que era guiada por otro hombre.

Como consecuencia de las graves lesiones sufridas, el conductor del rodado menor murió en el lugar. Tras el siniestro, la ruta fue parcialmente cortada para permitir las tareas correspondientes y el ordenamiento del tránsito.