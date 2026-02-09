Una mujer fue sorprendida con 124 plantas de marihuana en su vivienda

Una mujer mayor de edad fue llevada a la comisaría este martes por la mañana en barrio Los 40 Guasos, luego de que la Policía descubriera 124 plantas de marihuana en el interior de su vivienda.

El procedimiento se dio en el marco de un patrullaje preventivo, cuando los uniformados advirtieron desde el exterior del inmueble, por encima de una medianera, la presencia de una importante cantidad de plantas.

Ante la situación, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), cuyos efectivos trabajaron en el lugar y confirmaron que se trataba de cannabis. Tras las actuaciones correspondientes, se realizó el secuestro de las plantas.

La mujer fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.